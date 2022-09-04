«Атлетико» не допускает юридических нарушений, выпуская Гризманна после 60-й минуты. Агент предложит «Барсе» снизить сумму выкупа

Агент Антуана Гризманна ищет решение в спорной ситуации между «Атлетико» и «Барселоной».

Как пишет Cope, агент 31-летнего нападающего предложит «Барселоне» снизить сумму выкупа. Если каталонский клуб согласится, то продажа Гризманна в «Атлетико» будет оформлена уже по ходу сезона – клубы не станут дожидаться лета.

Mundo Deportivo уточняет, что в данной ситуации «Атлетико» не допускает юридических нарушений. поручила юристам изучить поведение мадридского клуба, но, не выпуская Гризманна в стартовом составе, «Атлетико» действует законно.

«Рохибланкос» были обязаны лишь зарегистрировать Антуана в качестве игрока клуба. Теперь «Атлетико» может вообще не выпускать Гризманна на поле до конца сезона, и это не станет нарушением правил Ла Лиги.

Напомним, что «Атлетико» будет обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. В четырех играх подряд Антуан выходил на замену после 60-й минуты.

Статистику француза можно изучить здесь.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?