Анзор Кавазашвили: «Крым – это Россия. Надо немедленно допускать клубы во Вторую лигу и обеспечить им финансирование на первых порах»

призвал интегрировать клубы Крыма в российский футбол.

«Я читал о том, что прислала решение о запрете выступать клубам из Крыма и Севастополя в чемпионате и Кубке России.

Но я сразу говорил и буду всегда повторять: Крым – это наша страна, это Россия. Мы унижаемся перед ФИФА и УЕФА, преклоняем перед ними колени, ждем каких-то благосклонных решений, что нас допустят к европейских турнирам на уровне клубов и сборных. Но все это фикция.

Поэтому нам надо немедленно допускать футбольные клубы Крыма и Севастополя во Вторую лигу чемпионата России. И обеспечить им на первых порах финансирование. Это первое.

А второе – вместе с этим надо допускать команды из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. И специально для них сделать зону «Юг». Такая зона у нас есть в Футбольной национальной лиге, и ее надо разбавить.

И когда ДНР, ЛНР, Херсонская область будут частью Российской Федерации, или автономиями, входящими в Российскую Федерацию, тогда мы дополнительно рассмотрим вопрос по клубам из данных регионов. И будем включать эти команды, мы от этого никуда не денемся.

Мы – единая страна, как бы и УЕФА на нас не вякали», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» и член комитета по этике РФС.

Минспорта создает Лигу Содружества – турнир для команд из ЛНР, ДНР, Крыма и братских республик. Что известно о турнире?

Крымские клубы могут включить в ФНЛ. Что нового? Какими могут быть последствия?