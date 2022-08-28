Хавбек «Спартака» Хлусевич: «Было бы приятно, если бы крымские команды допустили во Вторую лигу. Кубок Содружества – это какой-то прогресс»

хочет, чтобы крымские команды участвовали в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Футбольной национальной лиги изучит состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя. Собранные данные будут переданы в Российский футбольный союз, и решение будет принимать РФС после совместного рассмотрения отчетов с Министерством спорта.

«Слышал, что сделали Кубок Содружества. Это какой-то прогресс. Насколько я знаю, было всего 8 команд, сейчас добавятся новые игроки.

Конечно, было бы приятно, если бы крымские команды допустили хотя бы во Вторую лигу», – сказал уроженец Симферополя, выступающий в полузащите .

Почему меня смущает шум депутатов вокруг РФС и крымских клубов