Кавазашвили об отстранении Норманна от сборной: «Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдете, они занимаются уродством»

прокомментировал отстранение от вызовов в сборную Норвегии.

Вчера стало известно, что полузащитника не будут вызывать в национальную команду из-за его решения остаться в России и перейти из в .

«В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечеркнуты с интересами политических деятелей. Это глупость. Если федерация себя так ведет, то значит они нарушили все принципы спортивного состязания.

Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдете, они занимаются уродством», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.