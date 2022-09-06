Кавазашвили об отстранении Норманна от сборной: «Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдете, они занимаются уродством»

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Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение Матиаса Норманна от вызовов в сборную Норвегии.

Вчера стало известно, что полузащитника не будут вызывать в национальную команду из-за его решения остаться в России и перейти из «Ростова» в «Динамо»

«В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечеркнуты с интересами политических деятелей. Это глупость. Если федерация себя так ведет, то значит они нарушили все принципы спортивного состязания.

Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдете, они занимаются уродством», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС. 

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