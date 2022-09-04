«Если Норманн перейдет в «Динамо», возникнет вопрос, может ли он играть за сборную». Президент Норвежской футбольной ассоциации о хавбеке

Президент Норвежской футбольной ассоциации высказалась о переходе в .

«Выбор Норманна очень спорен в нынешние времена. В этом нет сомнений. Представители норвежского и европейского футбола решили оказать совместное давление на Россию как на участницу конфликта, поэтому все российские команды исключены из международных турниров.

Если он решит подписать контракт, то должен нести ответственность за выбор. Ему придется объяснить, почему он делает это.

Если Норманн перейдет в «Динамо», возникнет вопрос, может ли он играть за сборную Норвегии в случае, если Столе [Сольбаккен] посчитает его уровень подходящим для команды. Мы со Столе обсудим этот вопрос. У нас с ним схожий взгляд на эту ситуацию», – сказала Лисе Клавенесс в интервью TV2.

На счету Норманна 12 матчей и один гол в составе сборной Норвегии. В прошлом сезоне он выступал за «Норвич» на правах аренды из «Ростова».

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