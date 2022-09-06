Тренер сборной Норвегии об отстранении Норманна: «Это решение не было сложным. У него была возможность передумать»

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался об отстранении Матиаса Норманна.
Сольбаккен уведомил игрока, что тот не будет вызван на следующие сборы национальной команды. Это связано с тем, что полузащитник принял решение остаться в России и близок к переходу в «Динамо» на правах аренды из «Ростова».
– Для меня это решение не было сложным. Я позвонил Матиасу, как только узнал, что он остается в России, и сообщил, что отстранение станет крайне вероятным, если он подпишет контракт с российским клубом.
Он подписал контракт. После этого мы с Лисе [Клавенесс, президентом Норвежской футбольной ассоциации] решили, что нельзя вызывать его в команду, пока он играет в России, а ситуация остается такой, как сейчас.
– Когда это решение было принято?
– Мы не могли отстранить игрока, пока он не принял окончательное решение. У него была возможность передумать, – сказал Сольбаккен в интервью NRK.
На счету Норманна 12 матчей и один гол в составе сборной Норвегии. В прошлом сезоне он выступал за «Норвич» на правах аренды из «Ростова».