Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за решения остаться в России и перейти в «Динамо»

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Матиас Норманн отстранен от участия в матчах сборной Норвегии.

Главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен уведомил игрока, что тот не будет вызван на следующие сборы. Это связано с тем, что полузащитник принял решение остаться в России и близок к переходу в «Динамо» на правах аренды из «Ростова». 

На счету Норманна 12 матчей и один гол в составе сборной Норвегии. В прошлом сезоне он выступал за «Норвич» на правах аренды из «Ростова».

24 сентября сборная Норвегии сыграет с командой Словении в Лиге наций. 27 сентября норвежцы встретятся с Сербией. 

«Если Норманн перейдет в «Динамо», возникнет вопрос, может ли он играть за сборную». Президент Норвежской футбольной ассоциации о хавбеке

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