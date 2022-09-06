Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за решения остаться в России и перейти в «Динамо»

отстранен от участия в матчах сборной Норвегии.

Главный тренер национальной команды уведомил игрока, что тот не будет вызван на следующие сборы. Это связано с тем, что полузащитник принял решение остаться в России и близок к переходу в «Динамо» на правах аренды из «Ростова».

На счету Норманна 12 матчей и один гол в составе сборной Норвегии. В прошлом сезоне он выступал за «Норвич» на правах аренды из .

24 сентября сборная Норвегии сыграет с командой Словении в Лиге наций. 27 сентября норвежцы встретятся с Сербией.

«Если Норманн перейдет в «Динамо», возникнет вопрос, может ли он играть за сборную». Президент Норвежской футбольной ассоциации о хавбеке