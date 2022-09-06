Директор «Удинезе» Марино: «Моуринью хорошо отвлекает внимание и отводит давление от команды. Но о болбоях не говорят, когда проигрывают 0:4»

Спортинвый директор «Удинезе» отреагировал на слова Жозе Моуринью после матча Серии А.
В 5-м туре чемпионата Италии «Рома» потерпела поражение со счетом 0:4. После игры главный тренер римлян заявил, что клуб из Удине хорошо обучил болбоев, подразумевая, что те тянули время.
«Все знают, кто такой Моуринью и что он делает. Он очень хорошо умеет отвлекать внимание и отводить давление от своей команды в трудные моменты, когда команда, вероятнее всего, подвернется критике.
Некоторые из его комментариев относительно наших болбоев... Такого не говорят, когда проигрывают со счетом 0:4.
Здесь, в Удине, такого не бывает: когда дело касается этого спорта, менталитет здесь совершенно другой», – сказал Пьерпаоло Марино TMW Radio.