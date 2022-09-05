Моуринью о матче с «Удинезе»: «Лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза 0:1. «Рома» потеряла только 3 очка, а не 12»

объяснил поражение «Ромы» от со счетом 0:4.

«Сложный матч, трудный соперник, который знает, как нужно действовать в таких играх.

В таких матчах нельзя отставать в счете, поскольку соперник очень хорошо защищается, выбегает в контратаки, может контролировать темп, совершать тактические фолы. Поэтому если ты отстаешь – у тебя проблемы.

В самом начале матча у был отличный момент для того, чтобы забить. Пауло, если не смотреть на результат, был лучшим игроком на поле. Но после этого эпизода мы оказались в руках «Удинезе», которые забивал каждый раз, когда переходил в контратаку.

Предпочитаю проиграть один матч 4:0, чем четыре матча 1:0, потому что в итоге мы потеряли только три очка, а не 12», – сказал португалец в эфире DAZN.

Специалисты в студии пыталась задать Моуринью другие вопросы, но тренер захотел остановить разговор и вернуться в раздевалку, чтобы быть со своей командой.

«Извините, но мне нужно идти. Это тот день, когда я нужен игрокам. Я сказал им то же, что и вам: лучше проиграть один раз со счетом 4:0, чем четыре раза со счетом 1:0», – добавил главный тренер «Ромы».