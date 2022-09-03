Жозе Моуринью: «В ФФП нет ничего честного. Он наказывает тех, кто хочет работать добросовестно, и защищает тех, кто этого не делает»

усомнился в правильности функционирования финансового фэйр-плей.

Вчера 8 клубов, включая «ПСЖ» и «Ювентус», были оштрафованы за нарушение правил ФФП. была оштрафована на 5 млн евро.

«Этот механизм наказывает тех, кто хочет работать добросовестно, и косвенно защищает тех, кто этого не делает, хотя эти клубы уже сверхсильны. Это защита для таких команд.

Меня поражает, что некоторым клубам все прощается из-за их структуры, стабильности и истории, потому что они приносят доход. Это наказывает других, которые хотят стать великими.

Финансовый фэйр-плей нужно называть по-другому, потому что в нем нет ничего честного. Несправедливо, когда один клуб может потратить 300 миллионов евро, а другой только 30.

Я счастлив быть тренером. Но я чуть менее счастлив работать в таких условиях, потому что с несколькими лишними миллионами «Роме» действительно можно было бы позволить мечтать», – заявил португальский тренер.