«Рома» уступила «Удинезе» – 0:4. Это крупнейшее поражение Моуринью в Серии А и первое для римлян в сезоне

Теги Рома Удинезе Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

«Рома» проиграла впервые в нынешнем сезоне Серии А.

Команда из Рима крупно уступила «Удинезе» (0:4) в матче пятого тура чемпионата Италии.

Это поражение стало первым для команды тренера Жозе Моуринью, которая до этого одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Кроме того, это крупнейшее поражение в карьере португальского тренера в Серии А.

До сегодняшнего дня Жозе лишь дважды проигрывал с разницей 4 и более мячей в рамках чемпионата: с «Реалом» «Барселоне» в 2010-м (0:5) и с «Манчестер Юнайтед» «Челси» (0:4).

В следующем матче «Рома» сыграет против «Лудогорца» в Лиге Европы, а после этого встретится с «Эмполи» в Серии.

Ранее португальский специалист был признан лучшим тренером Серии А в августе.

Удинезе – Рома 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Удоджи, 2:0 – 56 Самарджич, 3:0 – 75 Перейра, 4:0 – 82 Ловрич.
УдинезеСильвестри, Родриго Бекао, Бийол (Эбосс, 17), Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 85), Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63), Деулофеу, Саксесс (Бету, 63).
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 46), Смоллинг, Манчини (Залевски, 65), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте (Белотти, 46), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала, Абрахам (Шомуродов, 77).
Предупреждения:
Дибала (45), Пеллегрини (52), Удоджи (62), Макенго (66), Перейра (84).

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