«Рома» уступила «Удинезе» – 0:4. Это крупнейшее поражение Моуринью в Серии А и первое для римлян в сезоне

«Рома» проиграла впервые в нынешнем сезоне Серии А.
Команда из Рима крупно уступила «Удинезе» (0:4) в матче пятого тура чемпионата Италии.
Это поражение стало первым для команды тренера Жозе Моуринью, которая до этого одержала три победы и один раз сыграла вничью.
Кроме того, это крупнейшее поражение в карьере португальского тренера в Серии А.
До сегодняшнего дня Жозе лишь дважды проигрывал с разницей 4 и более мячей в рамках чемпионата: с «Реалом» «Барселоне» в 2010-м (0:5) и с «Манчестер Юнайтед» «Челси» (0:4).
В следующем матче «Рома» сыграет против «Лудогорца» в Лиге Европы, а после этого встретится с «Эмполи» в Серии.
Ранее португальский специалист был признан лучшим тренером Серии А в августе.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Фриули»
-
Удинезе –
Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол (Эбосс, 17), Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 85), Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63), Деулофеу, Саксесс (Бету, 63).
-
Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 46), Смоллинг, Манчини (Залевски, 65), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте (Белотти, 46), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала, Абрахам (Шомуродов, 77).
- Предупреждения:
- Дибала (45), Пеллегрини (52), Удоджи (62), Макенго (66), Перейра (84).