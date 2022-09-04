«Рома» уступила «Удинезе» – 0:4. Это крупнейшее поражение Моуринью в Серии А и первое для римлян в сезоне

проиграла впервые в нынешнем сезоне Серии А.

Команда из Рима крупно уступила (0:4) в матче пятого тура чемпионата Италии.

Это поражение стало первым для команды тренера , которая до этого одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Кроме того, это крупнейшее поражение в карьере португальского тренера в Серии А.

До сегодняшнего дня Жозе лишь дважды проигрывал с разницей 4 и более мячей в рамках чемпионата: с «Реалом» «Барселоне» в 2010-м (0:5) и с «Манчестер Юнайтед» «Челси» (0:4).

В следующем матче «Рома» сыграет против «Лудогорца» в Лиге Европы, а после этого встретится с «Эмполи» в Серии.

Ранее португальский специалист был признан лучшим тренером Серии А в августе.