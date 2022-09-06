Мбаппе о пенальти в «ПСЖ»: «Я номер один, но это не значит, что я буду бить все. Нужно уметь делиться»

Форвард «ПСЖ» рассказал, как распределены обязанности пенальтистов в команде.

Сообщалось, что Неймара не устраивает решение тренерского штаба «ПСЖ», назначившего Мбаппе основным пенальтистом на сезон.

– Кто будет бить пенальти, если «ПСЖ» получит право на удар в матче с «Ювентусом»?

– Посмотрим. Мы всегда обсуждаем это. Все будет зависеть от того, как будет развиваться игра. Это не закрытый вопрос. Если матч будет складываться так, что его должен будет пробить Неймар, то Неймар сделает это. Если же из хода игры будет вытекать то, что пенальти должен бить я, то это буду я. У нас с этим нет проблем.

Я номер один, но это не значит, что я буду бить все пенальти. Я не думаю, что это возможно в клубе, за который играют три таких футболиста. Нужно уметь делиться. Мы будем ориентироваться на ощущения, – сказал Мбаппе.

Гальтье о пенальти в «ПСЖ»: «Иерархия четко определена: Мбаппе – номер один, Неймар – номер два»