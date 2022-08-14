Неймар лайкнул еще один твит с критикой назначения Мбаппе пенальтистом «ПСЖ». Оно названо «абсурдом»

Неймар, вероятно, недоволен тем, что стал штатным пенальтистом «ПСЖ».

В матче 2-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (5:2) Мбаппе не реализовал 11-метровый. После этого парижане заработали еще один пенальти, который был реализован Неймаром.

После игры бразилец лайкнул в твиттере пост с критикой решения назначить Мбаппе исполнителем пенальти в «ПСЖ». В этой публикации Килиан назван «владельцем «ПСЖ».

Также Неймар положительно оценил еще один твит с критикой Мбаппе.

«Неймар унизил вратаря (снова), когда исполнял пенальти. Мбаппе же пробил очень плохо и не реализовал удар.

После матча тренер сказал, что Мбаппе будет штатным пенальтистом команды на сезон. Абсурд!» – сказано в твите Portal Brasil.

На момент публикации новости более 9 тысяч пользователей лайкнули этот твит.

У Неймара 8 (5+3) очков в трех первых матчах сезона за «ПСЖ». Болельщики аплодировали ему стоя на матче с «Монпелье»