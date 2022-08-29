Гальтье о пенальти в «ПСЖ»: «Иерархия четко определена: Мбаппе – номер один, Неймар – номер два»

Тренер высказался о том, что пенальти в игре с бил Неймар.

В матче 4-го тура Лиги 1 парижане проигрывали со счетом 0:1, а на 70-й минуте получили право на пенальти. Неймар забил, и игра завершилась со счетом 1:1.

– Неймар пробил пенальти. Иерархия изменилась?

– Иерархия четко определена: Килиан – номер один, Неймар – номер два. Но такой была ситуация в этом матче, просто так сложился момент. Я увидел, что они поменялись, и Неймар решил пробить, предварительно обсудив этом с Килианом.

Я оценил отношение Килиана и Неймара. Мбаппе поздравил его, а Ней – поблагодарил. Это отличные игроки, и они могут сами принимать такие решения, основываясь на ощущениях. Самое важное – Неймар поблагодарил Мбаппе, а Килиан подошел, чтобы поздравить его, – сказал Гальтье.

Статистику Неймара можно изучить здесь, а показатели Мбаппе – тут.