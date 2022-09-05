Гвардиола о том, выиграет ли «Сити» ЛЧ: «#####, я не знаю. Я бы хотел историю как у «Севильи» в ЛЕ»

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Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Выиграем мы или нет? #####, я не знаю. 

Спорт всегда дает еще один шанс. Я бы хотел, чтобы у меня была такая же история, как у «Севильи» в Лиге Европы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Все зависит от нашей работы. Если мы будем недостаточно хороши, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время снова будем двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до поздних стадий, мы знаем, как это будет трудно», – добавил Гвардиола. 

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