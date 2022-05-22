Эвра о Гвардиоле: «Конечно, ты выиграешь ЛЧ с Хави, Иньестой и Месси. Он побеждал там из-за них»

Теги Патрис Эвра Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Патрис Эвра вновь раскритиковал тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

Некоторое время назад Пеп, отвечая на вопрос о критике, которую получает со стороны Эвра и экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Димитара Бербатова, сказал: «Я не замечал у них такого характера, когда я их уничтожил, мы с «Барселоной» уничтожили их, в финале Лиги чемпионов».

«Если честно, я этого не понял.

Я не так много читаю, что пишут медиа, но друг прислал мне слова Гвардиолы, мол, «может, Патрис Эвра хочет получить работу», а потом «мы с «Барселоной» уничтожили их». Тогда я работал в эфире Amazon Prime и просто сказал, что играть под руководством Гвардиолы, если у тебя есть характер и эго, должно быть трудно.

Я говорю об игроках, которые работали с ним, а потом говорили, что он был проблемой. Мои слова были нормальными, но если хочется поговорить, то я поговорю.

Я не вижу в «Сити» ни одного игрока, который любил бы Гвардиолу. Он гений, но как человек... Мы не знакомы лично. Я был удивлен, что у него есть время, чтобы отвечать Патрису Эвра. Я игрок, завершивший карьеру, и я просто делаю свою работу. Я был немного удивлен.

Что касается меня, то я всегда доволен, в моем сердце нет никакой ненависти. Но когда люди хотят немного подразнить меня, то я готов к этому.

Между прочим, он побеждал, потому что в составе были Хави, Иньеста и Месси. Конечно, с ними ты выиграешь Лигу чемпионов. Но без них Гвардиола уже давно не побеждал в этом турнире», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные