Эвра о Гвардиоле: «Конечно, ты выиграешь ЛЧ с Хави, Иньестой и Месси. Он побеждал там из-за них»

Патрис Эвра вновь раскритиковал тренера .

Некоторое время назад Пеп, отвечая на вопрос о критике, которую получает со стороны Эвра и экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Димитара Бербатова, сказал: «Я не замечал у них такого характера, когда я их уничтожил, мы с «Барселоной» уничтожили их, в финале ».

«Если честно, я этого не понял.

Я не так много читаю, что пишут медиа, но друг прислал мне слова Гвардиолы, мол, «может, хочет получить работу», а потом «мы с «Барселоной» уничтожили их». Тогда я работал в эфире Amazon Prime и просто сказал, что играть под руководством Гвардиолы, если у тебя есть характер и эго, должно быть трудно.

Я говорю об игроках, которые работали с ним, а потом говорили, что он был проблемой. Мои слова были нормальными, но если хочется поговорить, то я поговорю.

Я не вижу в «Сити» ни одного игрока, который любил бы Гвардиолу. Он гений, но как человек... Мы не знакомы лично. Я был удивлен, что у него есть время, чтобы отвечать Патрису Эвра. Я игрок, завершивший карьеру, и я просто делаю свою работу. Я был немного удивлен.

Что касается меня, то я всегда доволен, в моем сердце нет никакой ненависти. Но когда люди хотят немного подразнить меня, то я готов к этому.

Между прочим, он побеждал, потому что в составе были , Иньеста и Месси. Конечно, с ними ты выиграешь Лигу чемпионов. Но без них Гвардиола уже давно не побеждал в этом турнире», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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