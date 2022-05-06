Пеп Гвардиола: «Если бы «Ман Сити» выиграл ЛЧ, то все говорили бы, что дело в деньгах»

считает, что вылет из Лиги чемпионов поможет .

– Усилит ли этот вылет ваш голод до трофеев?

– Нет, я всегда хочу их брать. Я не могу провести год в мыслях о том, как счастлив. Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то все говорили бы, что дело в деньгах, а не в нашей усердной работе.

Игроки пока этого не понимают, но это [поражение] – подарок для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, но для этого нужно стать лучше, чем мы были в .

Нет слов, чтобы описать наши чувства сейчас. Нужно просто время и хороший сон, а затем надо сконцентрироваться на следующей цели.

В субботу мы проведем время вместе и поговорим о том, что мы за команда, что мы сделали, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Из-за таких моментов я горжусь, что работаю здесь, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков