Станислав Черчесов: «Зенит» мог победить «Спартак» с крупным счетом. Их успех подтвердил, что это безусловный фаворит сезона»

поделился мнением о матче между и «Зенитом» (1:2).

– В воскресенье в чемпионате России «Спартак» принимал «Зенит». Ваши впечатления?

– Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом.

Думаю, что результат был очень важен для обеих команд – как с турнирной, так и с психологической точки зрения. Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона, – сказал тренер .

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