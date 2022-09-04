Ловрен о том, что «Зенит» уничтожил «Спартак» во 2-м тайме: «И в первом, и во втором. Все увидите, если посмотрите на статистику»

рассказал о победе «Зенита» на «Спартаком» (2:1) в матче Мир .

– Какие впечатления от игры?

– Первый тайм был очень интенсивным, было много эмоций на поле. У нас было много шансов, но мы ими не воспользовались.

У «Спартака» был один момент, и он его реализовал. Мы поговорили в перерыве о том, что нужно быть более сфокусированными. Мы заслужили победу.

– У «Спартака» один удар – и гол. Вы можете сказать, что уничтожили соперника во втором тайме?

– Мне кажется, и в первом, и во втором. Если вы посмотрите на статистику, то все увидите.

– Вы можете сказать, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ?

– Я бы так не сказал. Есть хорошие команды. «Спартак» – сильная команда. ЦСКА и «Динамо» – сильные.

Сейчас мы лидеры, показываем хороший футбол. Но сезон долгий. Мы смотрим на таблицу и видим, что все очень близко. Нет простых игр, – сказал защитник «Зенита».

«Зенит» обыграл «Спартак», а это – новый рекорд против Москвы, чистое лидерство и даже отрыв