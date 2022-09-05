Рыбус о том, сильнее ли «Зенит» «Спартака» на голову: «На сегодняшний день – да. Счет мог быть другой»

прокомментировал итоги матча против «Зенита» (1:2).

«Сильнее ли «Зенит» на голову? На сегодняшний день – да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать.

Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты. Мы всегда пытаемся играть по-своему, разыгрывать мяч.

Но сегодня я не знаю, почему было много ошибок. Счет мог быть другой.

У «Зенита» было много хороших моментов. Игра в нашем исполнении получилась не очень», – сказал защитник «Спартака».

«Зенит» обыграл «Спартак», а это – новый рекорд против Москвы, чистое лидерство и даже отрыв