Джикия о «Спартаке» как главном конкуренте «Зенита»: «Вы как считаете, так и пишите. В чемпионате 16 команд, не надо делать акцент на одной»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Кристофер Мартинс Перейра Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Футбол

Георгий Джикия ответил на вопрос, считается ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита».

Защитник красно-белых ответил на вопросы после поражения от питерского клуба (1:2) в матче Мир РПЛ.

– Что не получилось?

– Выиграть. В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них. Впереди еще много работы.

– Решил ли все быстрый гол во второй тайме?

– Ну, такой необязательный гол.

– Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

– Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона.

«Спартак» в Суперкубке хватило на 20 минут, сегодня – на целый тайм. Когда сможете отыграть нормально все игры?

– В следующем матче.

– В кубковой игре будет уже битва?

– Как всегда.

– Что с Литвиновым?

– Пока не могу сказать. И у него, и у Мартинса травмы. Завтра сделают МРТ, все будет понятно. Надеюсь, они не выпадут надолго, – сказал Джикия.

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