Джикия о «Спартаке» как главном конкуренте «Зенита»: «Вы как считаете, так и пишите. В чемпионате 16 команд, не надо делать акцент на одной»

Георгий Джикия ответил на вопрос, считается ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита».
Защитник красно-белых ответил на вопросы после поражения от питерского клуба (1:2) в матче Мир РПЛ.
– Что не получилось?
– Выиграть. В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них. Впереди еще много работы.
– Решил ли все быстрый гол во второй тайме?
– Ну, такой необязательный гол.
– Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?
– Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона.
– «Спартак» в Суперкубке хватило на 20 минут, сегодня – на целый тайм. Когда сможете отыграть нормально все игры?
– В следующем матче.
– В кубковой игре будет уже битва?
– Как всегда.
– Что с Литвиновым?
– Пока не могу сказать. И у него, и у Мартинса травмы. Завтра сделают МРТ, все будет понятно. Надеюсь, они не выпадут надолго, – сказал Джикия.
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