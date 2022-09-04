Михаил Кержаков: «Спартак» «Зениту» по ушам дал поначалу. Комплименты Абаскалю – было много скепсиса, но он красавец»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе над «Спартаком» (2:1) в Мир РПЛ.

– Как смотрелась игра, особенно в первом тайме, когда «Зенит» откровенно возил, но никак не мог забить?

– Мы включились в середине первого тайма, а поначалу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, шли в стыки. Потом проснулись мы. Гол назревал, и была уверенность, что забьем.

– Ожидали такого резкого начала от «Спартака»?

– Ожидали.

– Очень много стычек было.

– Естественно, все заряжены были.

– А история с пропущенным голом?

– Мне кажется, там доля везения. Я сейчас посмотрел на повторе, там мимо подмышки мяч прошел. Не скажу, что удар особо получился. Молодец [Соболев], конечно, с его габаритами здорово сыграл.

Я бы хотел выразить слова комплиментов Абаскалю. Молодец, что он выстраивает хорошую команду, виден рисунок. Было много скепсиса по отношению к нему, но он красавец, – сказал Кержаков.

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