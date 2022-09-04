Михаил Кержаков: «Спартак» «Зениту» по ушам дал поначалу. Комплименты Абаскалю – было много скепсиса, но он красавец»

Вратарь «Зенита» высказался о победе над «Спартаком» (2:1) в Мир .

– Как смотрелась игра, особенно в первом тайме, когда откровенно возил, но никак не мог забить?

– Мы включились в середине первого тайма, а поначалу нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, шли в стыки. Потом проснулись мы. Гол назревал, и была уверенность, что забьем.

– Ожидали такого резкого начала от «Спартака»?

– Ожидали.

– Очень много стычек было.

– Естественно, все заряжены были.

– А история с пропущенным голом?

– Мне кажется, там доля везения. Я сейчас посмотрел на повторе, там мимо подмышки мяч прошел. Не скажу, что удар особо получился. Молодец [Соболев], конечно, с его габаритами здорово сыграл.

Я бы хотел выразить слова комплиментов Абаскалю. Молодец, что он выстраивает хорошую команду, виден рисунок. Было много скепсиса по отношению к нему, но он красавец, – сказал Кержаков.