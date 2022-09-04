Тренер сборной Норвегии о Норманне в «Динамо»: «Спорное решение. Лучше бы он выбрал другой клуб – так всем было бы проще»

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о скором переходе в .

«Это спорное решение. Думаю, все это понимают, учитывая ситуацию, в которой мы находимся. Но Матиас должен сам объяснить, почему он сделал такой выбор.

Сейчас мы не играем с командами из России. Но в данный момент ограничений для отдельных спортсменов нет [в вопросе о переходе в клубы из России]. Сейчас Норвежская футбольная ассоциация не запрещает игрокам делать это. Но я говорю это не для того, чтобы обозначить это решение как менее спорное, потому что оно действительно является противоречивым.

Лучше бы он выбрал другой клуб, конечно. Так всем было бы проще. Но посмотрим, что скажет сам Матиас.

Со спортивной точки зрения его выбор можно объяснить, но дело же не в этом. Все понимают, что такое решение создает шум. Думаю, Матиас и сам это прекрасно понимает», – сказал Сольбаккен в интервью TV2.

На счету Норманна 12 матчей и один гол в составе сборной Норвегии. В прошлом сезоне он выступал за «Норвич» на правах аренды из «Ростова».