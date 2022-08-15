Начался суд над Менди, обвиняемым в 8 изнасилованиях. Прокурор назвал игрока «Сити» «хищником, не принимающим отказа»

Начался суд по делу о сексуальном насилии над семью женщинами со стороны .

Игроку вменяют восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Бенжамен отрицает все обвинения.

Прокурор Тимоти Крей, открывая процесс, заявил следующее: «Обвинение простое. К футболу это имеет мало отношения. Это еще одна глава в очень старой истории – мужчины, насилуют женщин и подвергают их сексуальному насилию, потому что они думают, что они сильны, потому что они думают, что им это сойдет с рук».

Менди судят вместе с другом Луи Саа Маттури, который, по версии обвинения, был сообщником футболиста в сексуальных преступлениях.

«Действия, которые подсудимые совершили вместе, демонстрируют черствое безразличие к женщинам, за которыми они охотились. В их сознании, и это очевидно, поток женщин, которых они приводили в свои дома, существовал исключительно для секса.

Суть дела такова, что преследование подсудимыми этих 13 женщин превратило их в хищников, готовых совершать серьезные сексуальные преступления. Факт в том, что они не принимают отказа, и присяжные будут слышать это снова и снова», – заявил Крей.

Ожидается, что судебный процесс будет длиться до 15 недель. Обвиняемые освобождены под залог.