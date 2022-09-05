«Ростов» не проигрывает 9 матчей подряд – 5 побед, 4 ничьих. Дальше – «Спартак»

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«Ростов» не потерпел ни одного поражения в 9 матчах этого сезона. 

Сегодня команда Валерия Карпина обыграла «Торпедо» в 8-м туре Мир РПЛ – 1:0. Это четвертая победа «Ростова» в этом розыгрыше турнира. После 8 туров желто-синие занимают 6-е место в турнирной таблице с 16 очками. 

Также ростовчане одержали победу над «Динамо» в Фонбет Кубке России.

Последнее поражение «Ростов» потерпел в 30-м туре прошлого сезона чемпионата России – в матче против ЦСКА (0:4).

11 сентября команда Карпина примет «Спартак» в 9-м туре Мир РПЛ

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