«Торпедо» подаст жалобу на судейство из-за пенальти «Ростова». Тренер Савичев назвал ситуацию беспределом и убийством

«Торпедо» будет жаловаться на судейство матча с «Ростовом» (0:1).
Об этом заявил главный тренер москвичей Николай Савичев.
Дончане выиграли матч Мир РПЛ благодаря голу Максима Осипенко с пенальти на 99-й минуте. 11-метровый дважды перебивали – вратарь Егор Бабурин отбил два первых удара, но судья Ян Бобровский заставлял вновь бить пенальти из-за выхода голкипера с линии ворот.
– Как игроком был, играл десять лет, как тренером был, я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая выходит сражаться, к парням нет вопросов. Так помогать в Москве команде.
Если бы были газеты, я бы завтра придумал заголовок «Убийство в Химках».
– Как не опустить руки?
– По игре видно, что мы стали лучше, быстрее и увереннее. Играть с такой командой, которая поставила себе команду завоевать медали. Мы все равно считаем, что помогать команде необязательно.
– Будет ли Торпедо писать в РФС свое мнение о судействе?
– Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило теплые слова ребятам. Не зря команда получает 9 желтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне.
Эмоции перехлестывают. Мне просто обидно за парней, сейчас надо приводить их в порядок. Сейчас впереди тяжелые игры и выезды. Если у нас так будут отбирать очки, то это несправедливо.
Будем писать жалобу? Руководство решило, что да, – заявил Савичев.