«Торпедо» подаст жалобу на судейство из-за пенальти «Ростова». Тренер Савичев назвал ситуацию беспределом и убийством

«Торпедо» будет жаловаться на судейство матча с (0:1).

Об этом заявил главный тренер москвичей .

Дончане выиграли матч Мир РПЛ благодаря голу Максима Осипенко с пенальти на 99-й минуте. 11-метровый дважды перебивали – вратарь отбил два первых удара, но судья заставлял вновь бить пенальти из-за выхода голкипера с линии ворот.

– Как игроком был, играл десять лет, как тренером был, я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая выходит сражаться, к парням нет вопросов. Так помогать в Москве команде.

Если бы были газеты, я бы завтра придумал заголовок «Убийство в Химках».

– Как не опустить руки?

– По игре видно, что мы стали лучше, быстрее и увереннее. Играть с такой командой, которая поставила себе команду завоевать медали. Мы все равно считаем, что помогать команде необязательно.

– Будет ли писать в РФС свое мнение о судействе?

– Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило теплые слова ребятам. Не зря команда получает 9 желтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне.

Эмоции перехлестывают. Мне просто обидно за парней, сейчас надо приводить их в порядок. Сейчас впереди тяжелые игры и выезды. Если у нас так будут отбирать очки, то это несправедливо.

Будем писать жалобу? Руководство решило, что да, – заявил Савичев.