Карпин о победе над «Торпедо»: «Три очка не пахнут. Удовлетворение есть. Не могу оценить ни одного пенальти»

Главный тренер высказался о победе над «Торпедо».

Желто-синие одержали победу в 8-м туре Мир (1:0) благодаря дважды перебитому пенальти в компенсированное время. Победный мяч забил Максим Осипенко.

– Есть ли удовлетворение от такой победы?

– Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. Мы отдали потом инициативу ? Нет, это не так.

– О чем говорили с Бабуриным?

– Честно, надо смотреть за игрой Песьякова, а не Бабурина. Он у нас в команде. Бабурину пожелал удачи.

– Было ли у вас такое в Испании, что пенальти перебивались и только третий мог принести победу?

– Да, было, но я в этом не участвовал.

– Как оценили работу судьи?

– Я не знаю, были они [пенальти] или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти.

Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю, из-за чего перебивались, – сказал Карпин.