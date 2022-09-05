Карпин о победе над «Торпедо»: «Три очка не пахнут. Удовлетворение есть. Не могу оценить ни одного пенальти»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Торпедо».
Желто-синие одержали победу в 8-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря дважды перебитому пенальти в компенсированное время. Победный мяч забил Максим Осипенко.
– Есть ли удовлетворение от такой победы?
– Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. Мы отдали потом инициативу «Торпедо»? Нет, это не так.
– О чем говорили с Бабуриным?
– Честно, надо смотреть за игрой Песьякова, а не Бабурина. Он у нас в команде. Бабурину пожелал удачи.
– Было ли у вас такое в Испании, что пенальти перебивались и только третий мог принести победу?
– Да, было, но я в этом не участвовал.
– Как оценили работу судьи?
– Я не знаю, были они [пенальти] или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти.
Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю, из-за чего перебивались, – сказал Карпин.