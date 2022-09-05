«Ростов» дважды перебил пенальти в матче с «Торпедо». Бабурин взял удары Голенкова и Комличенко, но Осипенко реализовал 3-ю попытку на 99-й минуте

«Ростов» обыграл в 8-м туре Мир благодаря пенальти на 99-й минуте.

На 93-й минуте матча главный арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота московской команды за фол Олега Кожемякина – защитник в своей штрафной площади схватил руками Николая Комличенко и не дал тому выпрыгнуть.

Первым попытался реализовать пенальти Егор Голенков. Вратарь Егор Бабурин отбил его удар, но Бобровский потребовал перебить пенальти из-за выхода вратаря с линии ворот.

Вторым к мячу подошел , но Бабурин взял и этот удар. Однако арбитр снова заставил перебить 11-метровый – вновь из-за выхода голкипера с линии.

реализовал свою попытку, забив единственный гол в матче.