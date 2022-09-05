«Ростов» дважды перебил пенальти в матче с «Торпедо». Бабурин взял удары Голенкова и Комличенко, но Осипенко реализовал 3-ю попытку на 99-й минуте

«Ростов» обыграл «Торпедо» в 8-м туре Мир РПЛ благодаря пенальти на 99-й минуте.
На 93-й минуте матча главный арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота московской команды за фол Олега Кожемякина – защитник в своей штрафной площади схватил руками Николая Комличенко и не дал тому выпрыгнуть.
Первым попытался реализовать пенальти Егор Голенков. Вратарь Егор Бабурин отбил его удар, но Бобровский потребовал перебить пенальти из-за выхода вратаря с линии ворот.
Вторым к мячу подошел Николай Комличенко, но Бабурин взял и этот удар. Однако арбитр снова заставил «Ростов» перебить 11-метровый – вновь из-за выхода голкипера с линии.
Максим Осипенко реализовал свою попытку, забив единственный гол в матче.