Пеп Гвардиола: «Я в «Сити» не для того, чтобы выиграть ЛЧ. Мы хотим победить, но я не властелин Вселенной»

заявил, что победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов не является его главной целью.

«Люди могут сказать, что это оправдание, но я здесь не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Владельцы меня не просили об этом. Конечно, они этого хотят – и я первый, кто этого хочет. Но то же самое было и с «Баварией», и с «Барселоной», где я выиграл ее дважды.

Каждый год я хочу выиграть все четыре титула. И если я все еще буду через 30 или 40 лет, я буду хотеть выигрывать Лигу чемпионов каждый сезон. Но я не чувствовал, что те два сезона в «Барселоне» и три сезона в «Баварии», когда мы ее не выигрывали, были неудачными.

Мы хотим выиграть ее, но в то же время я не властелин Вселенной. Мы стараемся это делать. В прошлом сезоне мы были близки – и в этом сезоне попробуем еще раз. Но я знаю, насколько сильны соперники и насколько велика конкуренция», – сказал главный тренер .