Пеп Гвардиола: «Финал ЛЧ – невероятный успех, это было честью для «Сити». В этом сезоне попробуем вернуться туда»

высказался о поражении «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов-2021.

«Горожане» потерпели поражение от со счетом 0:1.

«Решения [по составу] были обусловлены тем, что я считал правильным, тем, как я хотел играть, состоянием игроков. Несмотря на то, что мы проиграли в финале, у меня остались невероятно хорошие воспоминания об этом турнире, то, что мы сделали, выходит за рамки исключительного.

Быть вторыми в чемпионов – это невероятный успех, с моей точки зрения. Участие в финале было честью для «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы вернуться туда. В этом сезоне мы попробуем еще раз!» – сказал главный тренер в интервью клубному каналу.