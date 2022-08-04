«Почему Месси – лучший игрок в моей гребаной жизни? Потому что он зверь! У него нюх на голы!» Гвардиола – игрокам «Сити» в перерыве матча с «Брюгге»

считает Лео Месси лучшим футболистом, которого видел в своей жизни.

Во второй серии документального фильма «Together: Champions Again!», в котором рассказывает о прошлом сезоне, были показаны кадры, снятые в перерыве матча группового этапа между «горожанами» и «Брюгге».

Чтобы мотивировать футболистов, Гвардиола напомнил им об игре форварда . С парижанами «Ман Сити» играл во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов и уступил со счетом 0:2. Аргентинец в том матче забил гол.

К перерыву матча с «Брюгге» команда Гвардиолы вела со счетом 2:0, но тренера это не устраивало.

«Почему Месси – это лучший игрок, которого я видел в своей гребаной жизни? Потому что он чертовски голоден до побед, он зверь!

А теперь! Мы делаем пас и смотрим… Когда вы делаете пас, то должны атаковать их [ворота]. Вы должны забивать голы, ребята! Месси делает пас и мчится в штрафную как машина. У него нюх на голы! И вы должны делать так», – кричал Гвардиола.

Матч с «Брюгге» завершился победой «Ман Сити» со счетом 5:1.