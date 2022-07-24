Пол Мерсон: «Ман Сити» – лучшая команда мира, но в ЛЧ ее могут наказать за стиль. Она фаворит турнира из-за всего, чего добилась при Пепе за эти годы»

Экс-форвард «Арсенала» объяснил, почему «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Я выбрал и считаю эту команду лучшей в мире на данный момент. Но я чувствую, что ей чего-то не хватает. Посмотрим, чего именно.

Когда речь заходит о «Сити» и Лиге чемпионов, каждый год на «горожан» оказывается огромное давление, которое может оказаться губительным для них. В АПЛ они играют в агрессивный футбол. Они могут в субботу вечером сыграть с кем-то вроде «Борнмута», разгромить его 5:0 в своем стиле, но когда дело доходит до ЛЧ, их могут наказывать за такую игру.

Холанд – отличный трансфер и топ-бомбардир, но его успех не гарантирован. Еще один нюанс: из команды ушли Стерлинг и Жезус, это может оказаться серьезной проблемой. Добавьте еще Зинченко – и вот чемпионы Англии без трех ключевых игроков. Это отнюдь не идеальная ситуация, учитывая то, что другие команды постараются увеличить составы перед ЧМ-2022.

Я выбираю «Ман Сити» в качестве фаворита чемпионов из-за всего, чего команда добилась при Гвардиоле за эти годы. Но легко «горожанам» не будет», – подчеркнул Мерсон.