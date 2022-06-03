«Томь» не сыграет в Олимп-ФНЛ в новом сезоне. Клуб не получил лицензию и хочет заявиться в ФНЛ-2

«Томь» не сыграет в следующем розыгрыше .

Томский клуб не смог получить соответствующую лицензию и опустится в третий по силе дивизион России.

«Апелляционный комитет , заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В. В. Мазура.

И в итоге он отказал в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2», – говорится в заявлении команды.

«Томь» провела в ФНЛ последние пять сезонов. В сезоне-2016/17 клуб выступал в Премьер-лиге.