«Томь» не сыграет на профессиональном уровне в следующем сезоне. Клубу не выдали лицензию

«Томь» не выступит на профессиональном уровне в следующем сезоне.

По данным «Матч ТВ», клубу не выдали лицензию для выступления во Второй лиги, поскольку учредители так и не завизировали гарантийного письма, подтверждающего бюджет клуба. «Томь» отправила в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 млн рублей, но это не удовлетворило футбольные власти.

сообщил об отказе в выдаче лицензии в письме, которое уже было направлено в клуб.

Ранее томичи не получили лицензию для выступления в , где заняли 14-е место в сезоне-2021/22. В этом году клубу исполнилось 65 лет.