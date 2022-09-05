Кузяев о 2:1: «Гол «Спартака» – случайный. Хорошо, что Мостовой с 7‑й попытки попал по воротам»

Хавбек высказался после матча Мир со «Спартаком» (2:1).

— В первом тайме вы владели преимуществом, но пропустили гол. Нервничали?

— Согласен, что преимущество было на нашей стороне. Мы создали много моментов. Гол «Спартака» получился совершенно случайно. Самое главное — мы не упали духом и продолжили играть, переломив во втором тайме ход матча.

— К чему готовились в плане атакующей игры «Спартака»?

— Понимали, что «Спартак» играет ромбом и в центре очень опасен. Поэтому старались действовать через фланги. Они нас поймали на быстрой контратаке. К сожалению, опорные не успели подстраховать центральную зону и оттуда пропустили.

— Насколько необычно обороняться против ромба?

— Для нас, центральных полузащитников, непросто. Их в центре четверо, иногда даже нападающий опускается, прям большинство создают. Однако у этой тактики есть и слабые места — те же фланги.

— Что сказал в перерыве Семак?

— Он сказал, что «Спартак» вышел агрессивнее, чем мы. Что мы начали играть только после пропущенного мяча. Он попросил продолжить так играть и во втором тайме, что мы и сделали.

— Какие разговоры были на поле после гола Ловрена?

— Разговор был только один: надо дожимать. Мы видели, что «Спартак» психологически немного надломился, и мы стали создавать еще больше моментов.

Очень хорошо, что Мостовой с 7‑й попытки попал по воротам. Он молодец, что не опустил руки. Отлично исполнил. В некоторых моментах он стал чаще брать игру на себя, не боится обострять и атаковать, местами у него очень хорошо получается. Надеюсь, он продолжит в том же духе, — сказал Кузяев.

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