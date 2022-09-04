Андрей Мостовой об игре со «Спартаком»: «Не припомню, чтобы у меня было столько моментов в одном тайме. Задача «Зенита» – доминировать»

поделился мыслями о победе над (2:1).

– Что мешало вам забить в первом тайме?

– Вратарь, наверное. Моя неточность. На самом деле было очень много моментов.

Не припомню, чтобы у меня было столько моментов в одном тайме. Хорошо, что так переосмыслил, команда поддержала. Во втором тайме забил.

У них один момент был в первом тайме, и они его забили. Нам оставалось идти в атаку. У нас в принципе стоит задача – доминировать на поле.

Команда собралась в перерыве, все поговорили, каждый что-то сказал. Все понимали, что нужно как можно скорее забить гол.

Хорошо, что получилось выполнить задачу», – сказал полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

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