Андрей Мостовой считает, что «Зенит» может выиграть все 5 матчей у «Спартака» в сезоне: «Серию уже начали в Суперкубке. Надо продолжить»

считает, что может выиграть все пять матчей со «Спартаком» в этом сезоне.

– Со «Спартаком» «Зенит» сыграет пять раз за сезон из-за Суперкубка и двух матчей в Кубке. Не перебор?

– Да нет. Наоборот, интересно, когда больше топ-матчей. И болельщикам интереснее, и нам.

– Возможно победить «Спартак» пять раз из пяти?

– Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить.

– Нынешний «Спартак» – самый сильный из всех, с кем ты играл?

– До матча тяжело сказать. Но мне нравится, как играет «Спартак». Интересная, атакующая, результативная команда. И футбол неплохой. Видно, что выделяется Промес, команда строится вокруг него, – сказал полузащитник «Зенита».

Сегодня «Зенит» в гостях сыграет со «Спартаком» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте будет доступна и видеотрансляция игры.

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