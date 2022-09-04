Мостовой забил 4 гола в последних 4 матчах со «Спартаком»

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Андрей Мостовой вновь забил гол в ворота «Спартака».

Полузащитник «Зенита» стал автором победного гола в ворота красно-белых (2:1) во втором тайме матча восьмого тура Мир РПЛ.

Мостовой забил четыре мяча в последних четырех встречах против «Спартака».

24 октября 2021 года Мостовой сделал дубль, когда «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

15 мая 2022 года Мостовой также отличился на стадионе «Спартака» – тот матч завершился со счетом 1:1. В игре за OLIMPBET Суперкубок России полузащитник не отметился результативными действиями.

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