Мостовой забил 4 гола в последних 4 матчах со «Спартаком»

вновь забил гол в ворота «Спартака».

Полузащитник «Зенита» стал автором победного гола в ворота красно-белых (2:1) во втором тайме матча восьмого тура Мир .

Мостовой забил четыре мяча в последних четырех встречах против «Спартака».

24 октября 2021 года Мостовой сделал дубль, когда победил «Спартак» со счетом 7:1.

15 мая 2022 года Мостовой также отличился на стадионе – тот матч завершился со счетом 1:1. В игре за OLIMPBET Суперкубок России полузащитник не отметился результативными действиями.