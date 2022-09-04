Абаскаль про 1:2 с «Зенитом»: «У «Спартака» до гола получалось все, после – ничего. Жаль, но надо идти вперед»

Главный тренер высказался о поражении от (1:2).

«Игра разбилась на две части. Первая – до гола, когда у нас все получалось. Вторая – после, когда не получалось ничего.

Надо принять это поражение с холодной головой. В этой игре были пространства, которые надо было использовать.

Нам жаль, но надо работать и идти вперед. Такое значение этот матч имеет для нас», – сказал Абаскаль.

«Зенит» нанес 22 удара в матче со «Спартаком», москвичи дома пробили 4 раза. Гости выиграли 2:1