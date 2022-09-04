Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «Его высокий уровень виден сразу. Но физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим»

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Главный тренер «Ариса» высказался о дебюте Александра Кокорина за кипрский клуб.

Форвард вышел на замену в матче с «Олимпиакосом» из Никосии (5:0) после первого тайма и сделал голевую передачу.

— Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу.

— У вас была задумка выпустить его на второй тайм?

— Планировали выпустить, но не знали, на сколько. Думаю, и фанаты ждали его выхода. Плюс я хотел дать отдохнуть нашим атакующим, потому что в субботу у нас важная игра, первый большой матч – с АПОЭЛ.

— Против АПОЭЛ Александр тоже сыграет?

— Посмотрим. Неделя у нас длинная. Мы играем в субботу. В основном составе ему еще рано выходить, потому что надо добавлять нагрузки. Сегодня он сыграл тайм в товарищеском матче. Двусторонняя игра была для тех, кто вчера был вне заявки или провел на поле меньше тайма.

— Как Александр себя проявляет?

— Для него важна каждая минута, важно чувствовать партнеров, нашу стратегическую задумку.

— По вашим прогнозам, когда он сможет сыграть 90 минут?

— Трудно сказать. Время для этого ему понадобится. Хорошо, что через 10-11 дней будет пауза на матчи сборных. Это время понадобится для подготовки. Рассчитываю, что процентов на 90 он будет готов как раз после этого перерыва.

— Тогда он сможет выйти в основе?

— Дай бог, – сказал Алексей Шпилевский.

У Кокорина уже ассист – в два касания вывел на ворота. Первое результативное действие за 642 дня!

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