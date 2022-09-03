Дмитрий Аленичев: «Кокорин подпортил имидж российского футбола. Когда футболисты так играют, это сказывается»

считает, что испортил имидж российского футбола.

Нападающий «Фиорентины», за полтора года ни разу не забивший в Серии А, перешел в кипрский на правах аренды.

– Может быть, сейчас он перезагрузит карьеру. Как говорится, начнет заново свою карьеру, хотя он уже немолодой. Саша при его таланте еще может поиграть в футбол.

– Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в чемпионате Кипра?

– Я не знаю, в каком состоянии находится Саша, тем более, что он долго не играл. Кондиции у него неоптимальные, но он талантливый игрок. Если он будет ответственно относится к своим профессиональным обязанностям, то почему бы и нет?

– Считаете ли вы, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – это антиреклама российского футбола?

– Конечно. Таким образом, когда футболисты так играют, если можно сказать «играют», сказывается на нашем имидже. Учитывая ситуацию с Кокориным, имидж он нам немного подпортил, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

У Кокорина уже ассист – в два касания вывел на ворота. Первое результативное действие за 642 дня!