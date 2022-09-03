Дмитрий Аленичев: «Кокорин подпортил имидж российского футбола. Когда футболисты так играют, это сказывается»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Дмитрий Аленичев Александр Кокорин Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что Александр Кокорин испортил имидж российского футбола.

Нападающий «Фиорентины», за полтора года ни разу не забивший в Серии А, перешел в кипрский «Арис» на правах аренды.

– Может быть, сейчас он перезагрузит карьеру. Как говорится, начнет заново свою карьеру, хотя он уже немолодой. Саша при его таланте еще может поиграть в футбол.

– Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в чемпионате Кипра?

– Я не знаю, в каком состоянии находится Саша, тем более, что он долго не играл. Кондиции у него неоптимальные, но он талантливый игрок. Если он будет ответственно относится к своим профессиональным обязанностям, то почему бы и нет?

– Считаете ли вы, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – это антиреклама российского футбола?

– Конечно. Таким образом, когда футболисты так играют, если можно сказать «играют», сказывается на нашем имидже. Учитывая ситуацию с Кокориным, имидж он нам немного подпортил, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

У Кокорина уже ассист – в два касания вывел на ворота. Первое результативное действие за 642 дня!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные