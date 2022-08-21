Фанаты «Зенита» выпустили клип против Fan ID: «Гнем свою линию вопреки всему»

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Фанаты «Зенита» выпустили клип против Fan ID.

Ролик появился в телеграм-канале «Ландскроны», объединения фанатов петербургской команды.

«Пока футбол в нашей стране стремительно убивают, а кто-то спекулирует на данной теме в поисках собственной выгоды, мы продолжаем гнуть свою линию вопреки всему.

Стоп Fan ID, иначе в скором времени стадионы страны превратятся в такие же заброшенные места, как это заросшее бурьяном поле, среди снесенных трибун и ржавых осветительных мачт, где только фанаты могут привести в порядок стены полуразваленных зданий», – говорится в заявлении «Ландскроны».

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