Фанаты «Зенита» показали перформанс с отсылками к фильмам «Достучаться до небес» и «Реквием по мечте» на матче с ЦСКА. На стадионе скандировали «Fan ID – убийца футбола»

Фанаты «Зенита» подготовили очередной перформанс в знак протеста против Fan ID.
В начале матча Мир РПЛ с ЦСКА болельщики петербуржцев молчали и на трубе исполняли часть саундтрека к фильму «Реквием по мечте».
Кроме того, болельщики вывесили на трибуне огромный баннер с отсылкой к фильму «Достучаться до небес», изобразив силуэт умирающего человека с номером 12 на спине.
Также на стадионе «Газпром Арена» скандировали «Fan ID – убийца футбола».
Фото: championat.com
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.