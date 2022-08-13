Фанаты «Зенита» показали перформанс с отсылками к фильмам «Достучаться до небес» и «Реквием по мечте» на матче с ЦСКА. На стадионе скандировали «Fan ID – убийца футбола»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Фанаты «Зенита» подготовили очередной перформанс в знак протеста против Fan ID.

В начале матча Мир РПЛ с ЦСКА болельщики петербуржцев молчали и на трубе исполняли часть саундтрека к фильму «Реквием по мечте».

Кроме того, болельщики вывесили на трибуне огромный баннер с отсылкой к фильму «Достучаться до небес», изобразив силуэт умирающего человека с номером 12 на спине.

Также на стадионе «Газпром Арена» скандировали «Fan ID – убийца футбола».

Фото: championat.com

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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