Фанаты «Зенита» показали перформанс с отсылками к фильмам «Достучаться до небес» и «Реквием по мечте» на матче с ЦСКА. На стадионе скандировали «Fan ID – убийца футбола»

Фанаты подготовили очередной перформанс в знак протеста против Fan ID.

В начале матча Мир с болельщики петербуржцев молчали и на трубе исполняли часть саундтрека к фильму «Реквием по мечте».

Кроме того, болельщики вывесили на трибуне огромный баннер с отсылкой к фильму «Достучаться до небес», изобразив силуэт умирающего человека с номером 12 на спине.

Также на стадионе скандировали «Fan ID – убийца футбола».

Фото: championat.com

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.