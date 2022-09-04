Дуглас Сантос: «Этот «Спартак» – лучший, что я видел за три года в России»

поделился ожиданиями от матча против .

– Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь красно-белые сейчас наступают вам на пятки?

– Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит – лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого в воскресенье нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

– Чувствуется, что такие матчи, как со «Спартаком», в команде ждут особо?

– Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре.

– «Зенит» со «Спартаком» еще и в одной группе в Кубке. Болельщики рады. А вы?

– Повторюсь, надо к каждой игре относиться как к последней в жизни. Наличие «Спартака» в одной с нами группе означает лишь то, что в сезоне будет больше игр, на которые будем настраиваться так, чтобы выиграть Кубок, чтобы еще один трофей оказался в клубном музее, – сказал защитник .

«Спартак» и «Зенит» сегодня сыграют в матче 8-го тура Мир . Начало игры – в 20:00 по московскому времени.