Ребров перед «Зенитом»: «Легенды выиграли. Значит, и «Спартаку» нужно соответствовать»

высказался в преддверии матча «Спартак» – «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Москве в рамках 8-го тура .

«Легенды [«Спартака»] выиграли [у ]. Значит, и нам нужно соответствовать. Я уверен, что это большое подспорье. Для нас было важно выиграть и показать: ребята, теперь ваша очередь.

Ждать в воскресенье результат не хуже? Естественно. К этому и готовимся. Ожидания позитивные. Две команды, которые идут вверху таблицы. Будет яркая и хорошая игра», — сказал экс-вратарь , а ныне технический координатор красно-белых.