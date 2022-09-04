Ребров перед «Зенитом»: «Легенды выиграли. Значит, и «Спартаку» нужно соответствовать»

Артем Ребров высказался в преддверии матча «Спартак» – «Зенит».
Команды встретятся сегодня в Москве в рамках 8-го тура РПЛ.
«Легенды [«Спартака»] выиграли [у «Зенита»]. Значит, и нам нужно соответствовать. Я уверен, что это большое подспорье. Для нас было важно выиграть и показать: ребята, теперь ваша очередь.
Ждать в воскресенье результат не хуже? Естественно. К этому и готовимся. Ожидания позитивные. Две команды, которые идут вверху таблицы. Будет яркая и хорошая игра», — сказал экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых.