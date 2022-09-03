Роман Павлюченко: «Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Если хочешь титул, надо забирать очки в таких играх»

Роман Павлюченко считает, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит».
Встреча этих команд состоится в 8-м туре Мир РПЛ в воскресенье.
«Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Будет много фанатов, сам приеду поддержать. Чемпионат только набирает обороты. После 15 матчей можно будет делать выводы.
Но сейчас по игре «Спартак» выглядит единственной командой, которая может конкурировать с «Зенитом», но для этого надо побеждать в воскресенье. Если хочешь брать титул, в таких играх надо забирать очки», – сказал Павлюченко.