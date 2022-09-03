Роман Павлюченко: «Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Если хочешь титул, надо забирать очки в таких играх»

считает, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит».

Встреча этих команд состоится в 8-м туре Мир в воскресенье.

«Верится в победу «Спартака» над . Будет много фанатов, сам приеду поддержать. Чемпионат только набирает обороты. После 15 матчей можно будет делать выводы.

Но сейчас по игре выглядит единственной командой, которая может конкурировать с «Зенитом», но для этого надо побеждать в воскресенье. Если хочешь брать титул, в таких играх надо забирать очки», – сказал Павлюченко.