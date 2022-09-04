«Спартак даст бой «Зениту». Допускаю, что будет ничья». Тарханов о матче в Москве

Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит».
Команды встретятся сегодня в Москве в 8-м туре Мир РПЛ.
— Допускаете ли вы, что состоится такой же разгром, как на «Газпром-Арене» в матче за Суперкубок России [4:0]?
— Нет. В воскресенье игра будет складываться по-другому сценарию. «Спартак» даст бой.
— Чем «Спартак» Абаскаля отличается от «Спартака» Ваноли?
— При Ваноли москвичи действовали более прагматично, зачастую играя вторым номером. У испанца игра построена через короткий пас от его команды, более атакующая модель.
— После того как Семак стал главным тренером «Зенита», «Спартак» ни разу не обыграл петербургский клуб. Это совпадение, или легенда ЦСКА — злой гений красно-белых?
— На данном этапе «Зенит» сильнее «Спартака». По подбору игроков, бюджету, в команде не было текучки кадров. Но прямо сейчас у красно-белых наконец-то появилась стабильность. Есть шанс, что «Спартак» может навязать борьбу и победить в воскресенье.
— Ваш прогноз на матч?
— Допускаю, что будет ничья. Спартаковцы играют при своих болельщиках и попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке. «Зенит» — действующий чемпион, почти на всех позициях у него более качественные игроки, чем у соперника. В любом случае должно быть интересно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.