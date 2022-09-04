«Спартак даст бой «Зениту». Допускаю, что будет ничья». Тарханов о матче в Москве

поделился ожиданиями от матча «Спартак» – .

Команды встретятся сегодня в Москве в 8-м туре Мир РПЛ.

— Допускаете ли вы, что состоится такой же разгром, как на «Газпром-Арене» в матче за Суперкубок России [4:0]?

— Нет. В воскресенье игра будет складываться по-другому сценарию. «Спартак» даст бой.

— Чем «Спартак» Абаскаля отличается от «Спартака» Ваноли?

— При Ваноли москвичи действовали более прагматично, зачастую играя вторым номером. У испанца игра построена через короткий пас от его команды, более атакующая модель.

— После того как Семак стал главным тренером «Зенита», «Спартак» ни разу не обыграл петербургский клуб. Это совпадение, или легенда ЦСКА — злой гений красно-белых?

— На данном этапе «Зенит» сильнее «Спартака». По подбору игроков, бюджету, в команде не было текучки кадров. Но прямо сейчас у красно-белых наконец-то появилась стабильность. Есть шанс, что «Спартак» может навязать борьбу и победить в воскресенье.

— Ваш прогноз на матч?

— Допускаю, что будет ничья. ы играют при своих болельщиках и попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке. «Зенит» — действующий чемпион, почти на всех позициях у него более качественные игроки, чем у соперника. В любом случае должно быть интересно, – сказал экс-тренер клубов Мир .