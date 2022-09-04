Виктор Онопко: «Отстранение российских клубов и сборной не продлится 2-3 года. Нас вернут в Европу меньше чем через 2 года»

Виктор Онопко считает, что отстранение российских команд продлится не более двух лет.
– Как думаете, через сколько лет нас вернут в Европу?
– Не знаю. Я верю, что вернут.
– Отстранение российских клубов и сборной может продлиться еще пять лет?
– Нет, меньше.
– Три года?
– Меньше.
– Год?
– Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу, – сказал тренер сборной России и «Ростова».