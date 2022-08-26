Карпин о 15 млн евро за Захаряна: «Я же не Transfermarkt, не знаю, стоит ли он этих денег»

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Валерий Карпин оценил возможный переход Арсена Захаряна в «Челси» из «Динамо».

«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt.

Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов купить Арсена за 15 млн евро. Агент игрока заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии.

Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать 960 тысяч фунтов в год. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить футболиста до конца сезона в аренде, но «синим» хавбек нужен уже сейчас.

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Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?

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