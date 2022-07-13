Глебов об ответе в комментариях на Sports.ru после игры с Хорватией: «Решил объясниться. Хотел защитить Кудряшова – ошибаются все»

Данил Глебов рассказал, почему после матча России с Хорватией ответил пользователю на Sports.ru.

«Периодически я читаю интервью, вырезки из них. После матча сборной с Хорватией на Sports.ru появился отрывок моего интервью. Честно, не думал, что многие воспримут его так, как восприняли, поэтому решил объясниться.

В сторону было очень много хейта. Да, человек допустил ошибку, но за нее нельзя казнить. Федя специально забил в свои, что ли? Я дал интервью, хотел защитить его, сказав, что ошибаются все.

Мне кажется, что человек и живет для того, чтобы исправлять ошибки и не допускать их в дальнейшем», – сказал полузащитник «Ростова» для Sports.ru.

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